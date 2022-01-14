باكو، 14 يناير (أذرتاج) التقى رئيس مجلس إدارة الوكالة الأذربيجانية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) اورخان محمدوف اثناء زيارته الى أوكرانيا مع رئيس غرفة التجارة والصناعة لهذا البلد جينادي جيزيكوف. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن كوبيا ان الطرفين ناقشا اثناء اللقاء مسائل توسيع التعاون بين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لكلا البلدين وتنظيم فعاليات مشتركة لتطوير العلاقات التجارية.

AZERTAG.AZ : أذربيجان وأوكرانيا تناقشان توسيع التعاون بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة

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