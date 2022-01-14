أستارا، 8 يناير، أذرتاج تواصل أجهزة انفاذ القانون عمليات البحث والتحري والرصد والفعاليات الوقائية الاحترازية بغية ضبط الأسلحة والمعدات القتالية المحتفظ عليها غير قانوني وكذلك تسليمهم طواعية إياها الى الجهات ذات الصلة. قالت الداخلية في بيان إن عمليات البحث والتحري والرصد المنجزة على أساس بلاغات ومعلومات تلقتها شرطة أستارا اسفرت عن ضبط بندقية للصيد ذات الماسورة المزدوجة كان المواطن ت/أقايف من سكان المحافظة يحتفظ عليها غير قانوني وبدون وثائق رسمية. ويجري التحقيق مع الواقع لدى شرطة أستارا.

AZERTAG.AZ : ضبط بندقية للصيد غير قانوني ذات الماسورة المزدوجة لدى مواطن في أستارا – صورة

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