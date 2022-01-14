كييف، 14 يناير (أذرتاج) وصل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 14 يناير في زيارة عمل الى أوكرانيا تلبية لدعوة الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي. أفادت وكالة أذرتاج انه اصطف حرس الشرف في مطار بوريسبول الجوي الدولي المزين بأعلام كلتا الدولتين في كييف تقديرا لمقدم الرئيس الاذربيجاني. استقبلت الرئيسَ الاذربيجاني في أرض المطار امينة جباروفا النائبة الأولى لوزير الخارجية الاوكراني وكبار مسئولين آخرين.

AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني يصل في زيارة عمل الى أوكرانيا

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