ممثلية منظمة الهجرة الدولية توسع اعمال إعادة تأهيل الكهاريز القديمة

باكو، 14 يناير (أذرتاج)

تستمر اعمال إعادة تأهيل الكهاريز القديمة في بالا بينو ووليباي في محافظة اغدام مع تطبيق التكنولوجيا الحديثة، ذلك في إطار مشروع "التنمية الشاملة للقرى التي يستوطنها النازحون من خلال إعادة تأهيل شبكات الكهاريز في أذربيجان"، ذلك بتمويل الوكالة الكورية للتعاون الدولي KOICA وتحت إشراف مهندسي ممثلية منظمة الهجرة الدولية لدى أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن ممثلية المنظمة ان الهدف من المشروع هو إمداد القرى الزراعية الأذربيجانية بالمياه دون استهلاك الطاقة وزيادة الإنتاجية ومستوى المعيشة للحيلولة دون الهجرة الاقتصادية.

وتستكمل اعمال إعادة تأهيل في كهاريز قوردو في محافظة اغدام. في الوقت ذاته، فإن اعمال إعادة التأهيل في كهريز لازكي في قرية تاتارلي في محافظة جورانبوي على وشك الانتهاء.

يذكر ان الكهريز هو قناة جوفية (تحت الأرض). ينشأ مع حفر بئر عمودية للوصول الى المياه الجوفية، وبدلاً من سحب المياه الى السطح من موقع البئر.