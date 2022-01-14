باكو، 14 يناير (أذرتاج) تعتمد علاقات الشراكة الاستراتيجية مع تركيا الشقيقة على الأسس الوطيدة لقيمنا التاريخية المشتركة. أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف. أضاف الوزير قائلا: "اهنئ شعبينا بمناسبة ذكرى مرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين متمنيا اصدق الامنيات. اخوتنا واستقلالنا ابدي!".

AZERTAG.AZ : ميكائيل جباروف: علاقات الشراكة الاستراتيجية مع تركيا تعتمد على الأسس الوطيدة لقيمنا التاريخية المشتركة

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده