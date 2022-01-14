ميكائيل جباروف: علاقات الشراكة الاستراتيجية مع تركيا تعتمد على الأسس الوطيدة لقيمنا التاريخية المشتركة
AzerTAg.az
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٣٤]
باكو، 14 يناير (أذرتاج)
تعتمد علاقات الشراكة الاستراتيجية مع تركيا الشقيقة على الأسس الوطيدة لقيمنا التاريخية المشتركة.
أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف.
أضاف الوزير قائلا: "اهنئ شعبينا بمناسبة ذكرى مرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين متمنيا اصدق الامنيات. اخوتنا واستقلالنا ابدي!".
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٤٣]
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٦:١٧]
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١١:١٣]
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٢٦]
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٦:١٦]
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١١:٠٧]
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٤٠]
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٤٣]
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٦:١٧]
١٣.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٤٢]
١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٠٨]
٠٨.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٤٠]
٠٧.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٥٩]
١٣.٠١.٢٠٢٢ [١١:٢٤]
١١.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٠١]
٠٤.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٥٥]
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٥]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٧:٠١]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٥:٣٨]
١٨.١١.٢٠٢١ [١٢:٤٠]
١٣.٠١.٢٠٢٢ [١٩:٠٠]
١٣.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٥٣]
١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٥٥]
١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٤٦]
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٢٣]
١٣.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٠٢]
١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٠٦]
١١.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٢٤]
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٥٨]
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٥:١٣]
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٠٢]
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٠٨]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك