  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    ميكائيل جباروف: علاقات الشراكة الاستراتيجية مع تركيا تعتمد على الأسس الوطيدة لقيمنا التاريخية المشتركة

    ١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٣٤]

    باكو، 14 يناير (أذرتاج)

    تعتمد علاقات الشراكة الاستراتيجية مع تركيا الشقيقة على الأسس الوطيدة لقيمنا التاريخية المشتركة.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف.

    أضاف الوزير قائلا: "اهنئ شعبينا بمناسبة ذكرى مرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين متمنيا اصدق الامنيات. اخوتنا واستقلالنا ابدي!".

    AZERTAG.AZ :ميكائيل جباروف: علاقات الشراكة الاستراتيجية مع تركيا تعتمد على الأسس الوطيدة لقيمنا التاريخية المشتركة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٤٣]
    ممثلو "كوبيا" يتفقدون مكتب ترويج الاستثمارات في أوكرانيا
    ١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٦:١٧]
    إعادة بناء 5 محطات صغيرة للطاقة الكهرومائية في كلبجر
    ١٤.٠١.٢٠٢٢ [١١:١٣]
    أذربيجان وأوكرانيا تناقشان توسيع التعاون بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة
    ١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٠:٥‎٦]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ميكائيل جباروف: علاقات الشراكة الاستراتيجية مع تركيا تعتمد على الأسس الوطيدة لقيمنا التاريخية المشتركة