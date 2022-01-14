مشاهد خلابة من شاه داغ – صور
AzerTAg.az
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٤٢]
باكو، 14 يناير (أذرتاج)
يعمل مركز الأبحاث البيئية والارصاد الجوية في مكان جبلي عال يبلغ ارتفاعه 2800 متر من على مستوى البحر في محمية شاه داغ الوطنية. يراقب المتخصصون هنا التغيرات المناخية على مدار سنة ويجرون الأبحاث العلمية.
تقدم وكالة أذرتاج صور مناظر خلابة التقطها المصور المعروف ليوكين في مكان جبلي عال يقع فيه مركز الأبحاث البيئية والارصاد الجوية في شاه داغ.
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