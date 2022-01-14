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    لقاء على حدة بين رئيسي أذربيجان وأوكرانيا

    ١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٥‎]

    كييف، 14 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    جرى اليوم لقاء على حدة بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، وذلك على هامش زيارة العمل الى أوكرانيا تلبية لدعوة رئيس الدولة.

    افادت وكالة أذرتاج أن الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي استقبل الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف.

    والتقطت صورة فوتوغرافية للرئيسين.

    عرض وفد أذربيجان على رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي وعرض وفد اوكرانيا على الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

    ثم بدأ لقاء على حدة بين رئيسي الدولتين.

    AZERTAG.AZ : لقاء على حدة بين رئيسي أذربيجان وأوكرانيا
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