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    اقتصاد


    برميل من "آذري لايت" يباع 88.12 دولار

    ١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٧]

    باكو، 14 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

    انخفض سعر النفط الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 88.12 دولارا بعد انخفاضه 0.33 دولار.

    يذكر ان أقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني وصل الى 88.45 دولار في 13 يناير من العام الجاري.

    AZERTAG.AZ :برميل من "آذري لايت" يباع 88.12 دولار
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