ممثلو طائفة أذربيجان اليهودية يجتمعون مع زعيمي اللجنة الامريكية اليهودية

باكو، 14 يناير، أذرتاج

اجتمع ممثلو طائفة أذربيجان اليهودية مع زعيمي اللجنة الامريكية اليهودية المدير التنفيذي ديفيد هاريس والمدير سيمؤل كليجير في باكو.

وحضر الاجتماع نائب المجلس الوطني اناطولي رفائيلوف ورئيس طائفة باكو الدينية لليهود الجبليين ميليخ يفدايف ونائب رئيس طائفة باكو الدينية ليهود أوروبا يفكيني برينيسين ونائب رئيس طائفة باكو لليهود الجبليين جينادي ماناشيروف ورئيس طائفة باكو الدينية ليهود جورجيا ضمير عيسايف.

وألقى النائب رفائيلوف كلمة في الاجتماع مبلغا أن اليهود المقيمين في أذربيجان لقوا حسن الحظ حيث أن هذا البلد لا معاداة للسامية فيه.

ورفع الشكر باسم طائفة أذربيجان الدينية لليهود لديفيد هاريس على دعم جهود أذربيجان المحقة في استعادة سلامة أراضيها.

وجميع اليهود في إسرائيل وسائر انحاء العالم يعرفون جيدا أن الطائفة اليهودية كانت موجودة طوال القرون في أراضي أذربيجان وانهم يلقون حسن التصرف في البلد.

وذكر في الاجتماع أيضا أن أذربيجان تشكلت فيها قديما وحديثا علاقات الصداقة المخلصة مع الشعب اليهودي.

وأشار نائب المجلس الوطني رفائيلوف أيضا الى أن أعضاء فريق الصداقة البرلماني الاذربيجاني الإسرائيلي يتعاونون عن كثب مع الفريق البرلماني الإسرائيلي الاذربيجاني الذي ترأسها النائبة ألينا بارداج يالوفا ويعملان على تعزيز العلاقات بين البلدين.