إعادة بناء 5 محطات صغيرة للطاقة الكهرومائية في كلبجر

باكو، 14 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

أعلنت شركة الكهرباء الأذربيجانية (اذرانرجي) عن مناقصات لإعادة بناء محطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة "قارا آرخاج" و"ميدان-2" و"تارتار-3" و"تارتار-2" و"كلبجر-3" في منطقة كلبجر المحررة من وطأة الاحتلال الارمني.

افادت وكالة اذرتاج انه يمكن لمقدمي العطاءات الحصول على معلومات مفصلة حول العطاء من بوابة الإنترنت الوحيدة "etender.gov.az" للمشتريات العامة.