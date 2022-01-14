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    إعادة بناء 5 محطات صغيرة للطاقة الكهرومائية في كلبجر

    ١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٦:١٧]

    باكو، 14 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

    أعلنت شركة الكهرباء الأذربيجانية (اذرانرجي) عن مناقصات لإعادة بناء محطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة "قارا آرخاج" و"ميدان-2" و"تارتار-3" و"تارتار-2" و"كلبجر-3" في منطقة كلبجر المحررة من وطأة الاحتلال الارمني.

    افادت وكالة اذرتاج انه يمكن لمقدمي العطاءات الحصول على معلومات مفصلة حول العطاء من بوابة الإنترنت الوحيدة "etender.gov.az" للمشتريات العامة.

    AZERTAG.AZ :إعادة بناء 5 محطات صغيرة للطاقة الكهرومائية في كلبجر
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