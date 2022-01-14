باكو، 14 يونيو (أذرتاج) التقى رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) المدير التنفيذي العام لمكتب ترويج الاستثمارات الاوكراني سيرغي تسيفكاتس. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن كوبيا ان الجانب الاذربيجاني قدم معلومات عن البيئة الاستثمارية الملائمة في أذربيجان ودعم الوكالة للمستثمرين المحليين والأجانب وكذلك الخدمات المقترحة للمستثمرين اوكرانيين من قبل وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كذلك اجري تبادل الآراء حول التعاون.

AZERTAG.AZ : ممثلو "كوبيا" يتفقدون مكتب ترويج الاستثمارات في أوكرانيا

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