كييف، 14 يناير، أذرتاج أدلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي 14 يناير اليوم ببيانين صحفيين عقب حفل توقيع وثائق.

AZERTAG.AZ : رئيسا أذربيجان وأوكرانيا يدليان ببيانين صحفيين – صور

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