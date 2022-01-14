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    أخبار رسمية


    رئيسا أذربيجان وأوكرانيا يدليان ببيانين صحفيين – صور

    ١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٤٤]

    كييف، 14 يناير، أذرتاج

    أدلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي 14 يناير اليوم ببيانين صحفيين عقب حفل توقيع وثائق.

     

     

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