كييف، 14 يناير، أذرتاج جرى 14 يناير اليوم في كييف عاصمة أوكرانيا حفل توقيع وثائق أذربيجان وأوكرانيا بحضور رئيسي جمهورية أذربيجان إلهام علييف وأوكرانيا فولوديمير زيلينسكي عقب اختتام اجتماع موسع برئاستهما.

AZERTAG.AZ : توقيع وثائق أذربيجان وأوكرانيا – صور

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