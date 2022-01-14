توقيع وثائق أذربيجان وأوكرانيا – صور
AzerTAg.az
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٥٠]
كييف، 14 يناير، أذرتاج
جرى 14 يناير اليوم في كييف عاصمة أوكرانيا حفل توقيع وثائق أذربيجان وأوكرانيا بحضور رئيسي جمهورية أذربيجان إلهام علييف وأوكرانيا فولوديمير زيلينسكي عقب اختتام اجتماع موسع برئاستهما.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٨:١٣]
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٤٤]
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٢٥]
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٥٧]
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٢٦]
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٦:١٦]
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١١:٠٧]
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٤٠]
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٤٣]
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٦:١٧]
١٣.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٤٢]
١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٠٨]
٠٨.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٤٠]
٠٧.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٥٩]
١٣.٠١.٢٠٢٢ [١١:٢٤]
١١.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٠١]
٠٤.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٥٥]
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٥]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٧:٠١]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٥:٣٨]
١٨.١١.٢٠٢١ [١٢:٤٠]
١٣.٠١.٢٠٢٢ [١٩:٠٠]
١٣.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٥٣]
١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٥٥]
١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٤٦]
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٢٣]
١٣.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٠٢]
١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٠٦]
١١.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٢٤]
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٥٨]
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٥:١٣]
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٠٢]
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٠٨]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك