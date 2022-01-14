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    توقيع وثائق أذربيجان وأوكرانيا – صور

    ١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٥‎٠]

    كييف، 14 يناير، أذرتاج

    جرى 14 يناير اليوم في كييف عاصمة أوكرانيا حفل توقيع وثائق أذربيجان وأوكرانيا بحضور رئيسي جمهورية أذربيجان إلهام علييف وأوكرانيا فولوديمير زيلينسكي عقب اختتام اجتماع موسع برئاستهما.

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