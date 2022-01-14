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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يختتم زيارة عمل لأوكرانيا

    ١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٨:١٣]

    كييف، 14 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    اختتم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف زيارة عمل قام بها لأوكرانيا في 14 يناير.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يختتم زيارة عمل لأوكرانيا
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