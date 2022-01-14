كييف، 14 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج) اختتم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف زيارة عمل قام بها لأوكرانيا في 14 يناير.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يختتم زيارة عمل لأوكرانيا

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