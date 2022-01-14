مولود جاويش أوغلو: سنقف الى جانب أذربيجان دائما
AzerTAg.az
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٢٦]
أنقرة، 14 يناير (أذرتاج)
تحل اليوم الذكرى الثلاثين لإعادة بناء العلاقات الدبلوماسية مع اذربيجان الشقيقة وإعادة انضمامنا الى اخوتنا. نحن دائما معا في الضراء والسراء وسنبقى هكذا.
عاشت الأخوة بين تركيا وأذربيجان!
أفادت وكالة أذرتاج ان هذا نشره وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو في حسابه على تويتر بمناسبة الذكرى الثلاثين لإعادة إقامة العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وأذربيجان.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٦:١٦]
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١١:٠٧]
١٣.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٠٠]
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٢٦]
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٦:١٦]
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١١:٠٧]
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٤٠]
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٤٣]
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٦:١٧]
١٣.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٤٢]
١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٠٨]
٠٨.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٤٠]
٠٧.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٥٩]
١٣.٠١.٢٠٢٢ [١١:٢٤]
١١.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٠١]
٠٤.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٥٥]
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٥]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٧:٠١]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٥:٣٨]
١٨.١١.٢٠٢١ [١٢:٤٠]
١٣.٠١.٢٠٢٢ [١٩:٠٠]
١٣.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٥٣]
١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٥٥]
١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٤٦]
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٢٣]
١٣.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٠٢]
١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٠٦]
١١.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٢٤]
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٥٨]
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٥:١٣]
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٠٢]
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٠٨]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك