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    سياسة


    مولود جاويش أوغلو: سنقف الى جانب أذربيجان دائما

    ١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٢٦]

    أنقرة، 14 يناير (أذرتاج)

    تحل اليوم الذكرى الثلاثين لإعادة بناء العلاقات الدبلوماسية مع اذربيجان الشقيقة وإعادة انضمامنا الى اخوتنا. نحن دائما معا في الضراء والسراء وسنبقى هكذا.

    عاشت الأخوة بين تركيا وأذربيجان!

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذا نشره وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو في حسابه على تويتر بمناسبة الذكرى الثلاثين لإعادة إقامة العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وأذربيجان.

    AZERTAG.AZ :مولود جاويش أوغلو: سنقف الى جانب أذربيجان دائما
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