البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار ليوم 17 يناير
AzerTAg.az
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٣٤]
باكو، 14 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 17 يناير / كانون الثاني.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 17 يناير / كانون الثاني.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٢٦]
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٦:١٦]
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١١:٠٧]
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٤٠]
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٤٣]
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٦:١٧]
١٣.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٤٢]
١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٠٨]
٠٨.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٤٠]
٠٧.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٥٩]
١٣.٠١.٢٠٢٢ [١١:٢٤]
١١.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٠١]
٠٤.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٥٥]
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٥]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٧:٠١]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٥:٣٨]
١٨.١١.٢٠٢١ [١٢:٤٠]
١٣.٠١.٢٠٢٢ [١٩:٠٠]
١٣.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٥٣]
١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٥٥]
١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٤٦]
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٢٣]
١٣.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٠٢]
١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٠٦]
١١.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٢٤]
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٥٨]
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٥:١٣]
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٠٢]
١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٠٨]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك