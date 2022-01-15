أذربيجان: 653 إصابة و7 وفيات من كورونا خلال 14 يناير
AzerTAg.az
١٥.٠١.٢٠٢٢ [١١:٣٠]
باكو، 15 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)
سجلت إصابة 653 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 488 مصاب هذا المرض وتوفي 7 مصابين بالفيروس في 14 يناير.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 624 ألف و208 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 607 ألف و885 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 8 آلاف و497 مريض منهم ويستمر علاج 7 آلاف و826 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 8 آلاف و275 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 5 ملايين و987 ألف و10 فحوص طبية.
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