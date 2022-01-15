الرئيس إلهام علييف يلتقي المدير التنفيذي للجنة اليهودية الأمريكية والوفد المرافق له

باكو، 15 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 15 يناير المدير التنفيذي للجنة اليهودية الأمريكية داود هاريس والوفد المرافق له.

أكد الطرفان خلال الاجتماع أن أذربيجان تتمتع ببيئة متسامحة على مدى التاريخ. أشاد الجانبان بتعايش ممثلي مختلف القوميات والأديان في بلادنا، بما في ذلك الجالية اليهودية في بيئة ودية وسلمية كعائلة واحدة ومحاطة برعاية الدولة وتهيئة ظروف شاملة لهم على مستوى الدولة مشيرا إلى أن هذا نموذجي في العالم. وأعربا عن ارتياحهما لتعاون داود هاريس واللجنة اليهودية الأمريكية برئاسته مع بلادنا.

تبادل الجانبان خلال المحادثة الآراء حول الوضع الجيوسياسي الحالي في المنطقة ومكانة أذربيجان المتزايدة في العالم والمنطقة وكذلك عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

اطلع داود هاريس الرئيسَ الاذربيجاني على لقاءاته المثمرة في باكو خلال الزيارة، بما في ذلك اجتماعاته مع الجالية اليهودية.