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    أذربيجان: تطعيم نحو 29 ألف جرعة من لقاح كورونا في 14 يناير

    ١٥‎.٠١.٢٠٢٢ [١١:٥‎٥‎]

    باكو، 15 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 28 ألفا و613 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 14 يناير.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن ألفين و702 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى وألفين و939 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 22 ألفا و972 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 11 مليونا و621 ألف و120 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و195 ألف و727 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و709 ألف و352 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليون و716 ألف و41 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم نحو 29 ألف جرعة من لقاح كورونا في 14 يناير
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