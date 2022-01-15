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    سعر النفط الأذربيجاني يحقق رقما قياسيا جديدا في العام الجاري

    ١٥‎.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٠٧]

    باكو، 15 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    يستمر سعر برميل النفط الأذربيجاني في الارتفاع.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 89.12 دولار بعد ارتفاعه دولار.

    يذكر ان أقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني وصل الى 88.45 دولار في 13 يناير من العام الجاري.

     

    AZERTAG.AZ :سعر النفط الأذربيجاني يحقق رقما قياسيا جديدا في العام الجاري
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