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    أذربيجان تصدر منتجات إلى 186 دولة خلال 11 شهرا من العام الماضي

    ١٥‎.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٣٥‎]

    باكو، 15 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    أجرت الكيانات القانونية والأفراد في جمهورية أذربيجان عمليات تجارية مع شركاء في 186 دولة خلال يناير – نوفمبر من العام الماضي.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية انه تم تصدير المنتجات إلى 117 دولة واستيرادها من 173 دولة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تصدر منتجات إلى 186 دولة خلال 11 شهرا من العام الماضي
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