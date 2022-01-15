باكو، 15 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج) أجرت الكيانات القانونية والأفراد في جمهورية أذربيجان عمليات تجارية مع شركاء في 186 دولة خلال يناير – نوفمبر من العام الماضي. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية انه تم تصدير المنتجات إلى 117 دولة واستيرادها من 173 دولة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

AZERTAG.AZ : أذربيجان تصدر منتجات إلى 186 دولة خلال 11 شهرا من العام الماضي

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده