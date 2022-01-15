أذربيجان تصدر منتجات إلى 186 دولة خلال 11 شهرا من العام الماضي
AzerTAg.az
١٥.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٣٥]
باكو، 15 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
أجرت الكيانات القانونية والأفراد في جمهورية أذربيجان عمليات تجارية مع شركاء في 186 دولة خلال يناير – نوفمبر من العام الماضي.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية انه تم تصدير المنتجات إلى 117 دولة واستيرادها من 173 دولة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
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