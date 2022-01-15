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    زيادة الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي

    ١٥‎.٠١.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٧]

    باكو، 15 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    بلغ حجم إنتاج الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي في البلد 92 مليارا و857.7 مليون مانات او اكثر بنسبة 5.6 في المائة قياسا إلى الفترة عينها من العام السابق.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء أن القيمة المضافة المنتجة في قطاع الاقتصاد غير النفطي الغازي ارتفع بنسبة 7.2 في المائة وفي القطاع النفطي الغازي بنسبة 1.8 في المائة.

    بلغ 42.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الصناعة و10.1 في المائة التجارة وإصلاح المركبات و6.9 في المائة النقل والتخزين و5.9 في المائة الزراعة والغابات وصيد الأسماك و5.9 في المائة البناء و1.8 في المائة المعلومات والاتصالات و1.3 في المائة الإقامة السياحية والتموين و17.2 في المائة القطاعات الأخرى.

    وقالت إن حجم الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد من الأهالي بلغ 9269.3 مانات.

     

    AZERTAG.AZ :زيادة الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي
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