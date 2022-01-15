أذربيجان: 710 إصابة و13 وفاة من كورونا في 15 يناير

باكو، 15 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

سجلت إصابة 710 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 260 مصاب هذا المرض وتوفي 13 مصابا بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 624 ألف و918 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 608 ألف و145 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 8 آلاف و510 مريض منهم ويستمر علاج 8 آلاف و263 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 10 آلاف و150 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 5 ملايين و997 ألف و160 فحص طبي.