أذربيجان: تطعيم اكثر من 27 ألف جرعة من لقاح كورونا في 15 يناير

باكو، 15 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 27 ألفا و376 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 15 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن ألفين و345 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى وألفين و739 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 22 ألفا و292 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 11 مليونا و648 ألف و496 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و198 ألف و72 شخصا تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و712 ألف و91 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليون و738 ألف و333 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.