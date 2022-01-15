إعلان المنتجات المستوردة والمصدرة خلال 11 شهرا سابقا

باكو، 15 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

تم تحديد المنتجات المستوردة والمصدرة خلال 11 شهرا من العام الماضي.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الاحصاء الحكومية ان صادرات الفواكه الطازجة زادت بنسبة 17.6 في المائة والبطاطس بنسبة 12.9 في المائة والسكر بنسبة 7.1 في المائة وعصائر الفاكهة والخضروات بنسبة 4.4 في المائة والفواكه والخضروات المعلبة بنسبة 20.2 في المائة ونبيذ العنب الطبيعي وعصير العنب بنسبة 8.6 في المائة وألياف القطن بنسبة 38.5 في المائة والبولي إيثيلين بنسبة 29.8 في المائة وغزل القطن 2.3 مرة والمنتجات شبه المصنعة من المعادن الحديدية 4.3 مرة والأنابيب من المعادن الحديدية 16.6 في المائة وطين البنتونيت بنسبة 3.5 في المائة وانخفضت صادرات الخضروات الطازجة بنسبة 23.9 في المائة والزيوت النباتية بنسبة 16.1 في المائة والتبغ بنسبة 3.2 في المائة والشاي بنسبة 18.2 في المائة والمارجرين والمضافات الغذائية الأخرى بنسبة 17.7 في المائة وتراجع الألمنيوم غير المعالج بنسبة 18.2 في المائة في الفترة ما بين يناير - نوفمبر من العام الماضي.

وزادت واردات السكر الخام 1.7 مرة والفواكه الطازجة بنسبة 3 في المائة والشاي بنسبة 3.3 في المائة والبطاطس بنسبة 19.9 في المائة والدواجن ومنتجاتها بنسبة 3.2 مرة والخضار الطازجة 46.8 في المائة والسيارات 1.7 مرة والأجهزة 6 في المائة والشاحنات 1.6 مرة والإطارات المطاطية 31.2 في المائة والأثاث 29.1 في المائة والغسالات 20 في المائة والمكيفات المنزلية بنسبة 2.2 في المائة والثلاجات المنزلية 1.6 مرة وواردات القمح بنسبة 17 في المائة والزيوت النباتية بنسبة 10.7 في المائة والزبدة والزيوت والمعاجين الأخرى بنسبة 9.5 في المائة ولحم البقر بنسبة 43.9 في المائة والسجائر بنسبة 36.9 في المائة والأدوية 4 في المائة والأنابيب الحديدية 20.3 في المائة والأسمدة المعدنية 62.5 في المائة والبولي إيثيلين 23.7 في المائة والحافلات 4.5 في المائة.