تركمانستان تريد بدء انتاج غليسيريزين من جذور العرقسوس

باكو، 15 يناير (أذرتاج)

بدأ انشاء مؤسسة منتجة لغليسيريزين في مدينة تركمان اباد في تركمانستان. سينتج المادة من جذور العرقسوس في معمل (ولاية ليباب) لدى مجمع "العرقسوس" التابع لوزارة الصحة والصناعة الطبية التركمانستانية بقدرة إنتاجية 390 طن من حمض غليسيريزين سنويا.

يخطط تشغيل المعمل في يناير عام 2024. ستشارك في تزويد هذا المعمل شركة Adipson Ind. Srl الإيطالية.

وجود حمض الغليسيريزين (glycyrrhizic acid) يعطي عرق السّوس خصائصه المضادة للالتهاب وتعزيز الجهاز المناعي. كذلك أظهر الغليسيريزين مفعولًا مضادًا لفيروسات التهاب الكبد C في عينات الخلايا المصابة، ويبدو المستقبل واعدًا بخصوص العلاج لهذا الفيروس.

يعتبر أطباء مؤسسة خواتشيون الطبية في ولاية اوهان الصينية في مقال نشرته مجلة International Journal of Antimicrobial Agents الدولية ان حمض الغلسيريزين مؤثر في معالجة المصابين بفيروس كورونا.