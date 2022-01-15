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    تأسيس منتدى التحول الرقمي بين أذربيجان وتركيا

    ١٥‎.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٣٨]

    باكو، 15 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

    عقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل الأذربيجانية التركية حول التحول الرقمي عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب وزير التنمية الرقمية والنقل روشن رستموف ونائب رئيس مكتب التحول الرقمي للإدارة الرئاسية التركية يافوز أمير بيريبي.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة التنمية الرقمية والنقل انه نوقشت في الاجتماع الاعمال التي سيتم إنجازها في عامي 2022-2023 بشأن اتجاهات التعاون المذكورة في "خارطة الطريق لمجموعة العمل الأذربيجانية التركية حول التحول الرقمي بين وزارة التنمية الرقمية والنقل لجمهورية أذربيجان ومكتب التحول الرقمي للإدارة الرئاسية لجمهورية تركيا" الذي وقعت في باكو في 14 سبتمبر من عام 2021.

    يذكر أن هذه المجالات تشمل حماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني و"السحابة الحكومية" ومفهوم التحول الرقمي.

    وتقرر خلال الاجتماع إشراك القطاع الخاص في مشاريع في مجال التحول الرقمي بين البلدين وتأسيس منتدى التحول الرقمي التركي الأذربيجاني لتوسيع التعاون في تنسيقات B2B وB2G وتنظيم الحدث الأول في نهاية عام 2022.

    AZERTAG.AZ :تأسيس منتدى التحول الرقمي بين أذربيجان وتركيا
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