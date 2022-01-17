باكو، 17 يناير، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 17 يناير كانون الثاني اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0164 أورو EUR 1 1.9506 دولار أسترالي AUD 1 1.238 روبل بيلاروس BYN 1 0.6631 ريال برازيلي BRL 1 0.3074 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1104 كرون دنماركي DKK 1 0.2621 لاري جورجي GEL 1 0.5519 روبي هندي INR 1 0.023 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2183 دولار كندا CAD 1 1.3599 دينار الكويت KWD 1 5.6285 رينجيت ماليزي MYR 1 0.4067 بيسو المكسيك MXN 1 0.0837 جنيه مصري EGP 1 0.1081 لاي مولدوفا MDL 1 0.0941 كرون النرويج NOK 1 0.1958 زلوتي بولندا PLN 1 0.4296 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0223 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3926 دولار سنغافورة SGD 1 1.264 ريال السعودية SAR 1 0.453 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1509 دولار تايوان TWD 1 0.0616 ليرة تركيا TRY 1 0.1252 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0609 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1663 كرون التشيك CZK 1 0.0795 يوان الصين CNY 1 0.2674 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3337 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5456 كرون السويد SEK 1 0.1905 فرنك سويسرا CHF 1 1.8674 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1433 ليرة لبنان LBP 100 0.1125 ين اليابان JPY 100 1.4947 بيسو تشيلي CLP 100 0.2078 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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