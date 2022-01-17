البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 17 يناير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 17 يناير كانون الثاني اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0164
أورو EUR 1 1.9506
دولار أسترالي AUD 1 1.238
روبل بيلاروس BYN 1 0.6631
ريال برازيلي BRL 1 0.3074
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1104
كرون دنماركي DKK 1 0.2621
لاري جورجي GEL 1 0.5519
روبي هندي INR 1 0.023
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2183
دولار كندا CAD 1 1.3599
دينار الكويت KWD 1 5.6285
رينجيت ماليزي MYR 1 0.4067
بيسو المكسيك MXN 1 0.0837
جنيه مصري EGP 1 0.1081
لاي مولدوفا MDL 1 0.0941
كرون النرويج NOK 1 0.1958
زلوتي بولندا PLN 1 0.4296
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0223
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3926
دولار سنغافورة SGD 1 1.264
ريال السعودية SAR 1 0.453
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1509
دولار تايوان TWD 1 0.0616
ليرة تركيا TRY 1 0.1252
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0609
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1663
كرون التشيك CZK 1 0.0795
يوان الصين CNY 1 0.2674
جنيه إنكلترا GBP 1 2.3337
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5456
كرون السويد SEK 1 0.1905
فرنك سويسرا CHF 1 1.8674
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1433
ليرة لبنان LBP 100 0.1125
ين اليابان JPY 100 1.4947
بيسو تشيلي CLP 100 0.2078
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119
ريال إيران IRR 100 0.004
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