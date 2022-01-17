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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٧.٠١.٢٠٢٢ [١٠:١٥‎]

    باكو، 17 يناير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 17 يناير كانون الثاني اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0164

    أورو EUR 1 1.9506

    دولار أسترالي AUD 1 1.238

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6631

    ريال برازيلي BRL 1 0.3074

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1104

    كرون دنماركي DKK 1 0.2621

    لاري جورجي GEL 1 0.5519

    روبي هندي INR 1 0.023

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2183

    دولار كندا CAD 1 1.3599

    دينار الكويت KWD 1 5.6285

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.4067

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0837

    جنيه مصري EGP 1 0.1081

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0941

    كرون النرويج NOK 1 0.1958

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4296

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0223

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3926

    دولار سنغافورة SGD 1 1.264

    ريال السعودية SAR 1 0.453

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1509

    دولار تايوان TWD 1 0.0616

    ليرة تركيا TRY 1 0.1252

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0609

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1663

    كرون التشيك CZK 1 0.0795

    يوان الصين CNY 1 0.2674

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.3337

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5456

    كرون السويد SEK 1 0.1905

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8674

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1433

    ليرة لبنان LBP 100 0.1125

    ين اليابان JPY 100 1.4947

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2078

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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