رئيس برلمان مونتنغرو يصل في زيارة رسمية الى أذربيجان
AzerTAg.az
١٧.٠١.٢٠٢٢ [١٠:٢٣]
باكو، 17 يناير (أذرتاج)
وصل رئيس برلمان مونتنغرو اليكسا بيجيج في زيارة رسمية الى جمهورية أذربيجان في 16 يناير.
أفادت وكالة أذرتاج انه كان في استقبال الضيف في ارض مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلا البلدين نائب رئيس المجلس الوطني عادل علييف والنائب البرلماني اقبال محمدوف وسفير مونتنغرو في أذربيجان بيريشا كاستراتوفيتس وغيرها من المسئولين الرسميين.
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