آلكسا بجيج: تطلعاتنا من هذه الزيارة كثيرة

باكو، 17 يناير (أذرتاج)

زيارتي هذه الى أذربيجان هي الأولى من نوعها. أنا ممتن جدا لزيارتي أذربيجان. أثق في ان علاقاتنا ستشهد تطورا مستمرا.

أفادت وكالة اذرتاج أن هذه الكلمات قالها رئيس برلمان مونتنغرو آلكسا بيجيج في حديث مع الصحفيين.

قال بجيج: "ان العلاقات بين أذربيجان ومونتنغرو تشهد تطورا في مستوى البرلمانين أيضا. و ثمة إمكانية لتطور هذه العلاقات في العديد من الاتجاهات. نثق في المزيد من تطور العلاقات التي أنشئت في السنوات الأخيرة بين البلدين. تطلعاتنا من هذه الزيارة كثيرة."