أذربيجان: 808 إصابة و11 وفاة من كورونا في 16 يناير

باكو، 17 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

سجلت إصابة 808 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 369 مصاب هذا المرض وتوفي 11 مصابا بالفيروس خلال 16 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 625 ألف و726 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 608 ألف و514 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 8 آلاف و521 مريض منهم ويستمر علاج 8 آلاف و691 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 9 آلاف و340 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و6 آلاف و500 فحص طبي.