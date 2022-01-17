أذربيجان: تطعيم اكثر من 23 ألف جرعة من لقاح كورونا في 16 يناير

باكو، 17 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 23 ألفا و587 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 16 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن ألفين و256 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى وألفين و387 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 18 ألفا و944 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 11 مليونا و672 ألف و83 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و200 ألف و328 شخصا تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و714 ألف و478 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليون و757 ألف و277 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.