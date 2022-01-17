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    أناما: تطهير مساحة 51.8 هكتارا من الألغام والذخيرة الحية في الاسبوع الماضي

    ١٧.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٩]

    باكو، 17 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

    نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات أسبوعية حول عمليات منفذة لدى الأراضي المحررة من الاحتلال.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن أفراد الوكالة حيدوا في الفترة ما بين 10 – 15 يناير 14 لغما مضادا للمشاة ولغم مضاد للدبابات و112 ذخيرة غير متفجرة في أراضي محافظات ترتر وأغدام وفضولي وشوشا وقوبادلي وجبرائيل وزنقيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

    وطهرت أناما خلال الفترة المذكورة 51.8 هيكتارا من الأراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.

    AZERTAG.AZ :أناما: تطهير مساحة 51.8 هكتارا من الألغام والذخيرة الحية في الاسبوع الماضي
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