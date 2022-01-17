باكو، 17 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس برلمان الجبل الأسود أليكسا بيكيتش عبر الاتصال المرئي.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس برلمان الجبل الأسود عبر الاتصال المرئي

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