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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس برلمان الجبل الأسود عبر الاتصال المرئي

    ١٧.٠١.٢٠٢٢ [١٥‎:١٨]

    باكو، 17 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس برلمان الجبل الأسود أليكسا بيكيتش عبر الاتصال المرئي.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس برلمان الجبل الأسود عبر الاتصال المرئي
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