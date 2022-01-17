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    "كوبيا" وشركة "بلدنا" القطرية للصناعات الغذائية تبحثان سبل التعاون

    ١٧.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٤٣]

    باكو، 17 يناير (أذرتاج)

    جرى في مقر وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لقاء مع ممثلي شركة "بلدنا" القطرية للصناعات الغذائية التي توفر 95 في المائة من حاجة دولة قطر الى منتجات اللحم والحليب.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن كوبيا ان رئيس مجلس إدارة الوكالة اورخان محمدوف والمدير التنفيذي للشركة القطرية رامز الخياط تحدثا في اللقاء عن العلاقات بين الطرفين وسبل تطوير التعاون. قدم اورخان محمدوف معلومات عن دعم وخدمات وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كذلك اجري تبادل الآراء حول تنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أذربيجان.

    AZERTAG.AZ :"كوبيا" وشركة "بلدنا" القطرية للصناعات الغذائية تبحثان سبل التعاون
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