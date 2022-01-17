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    اقتصاد


    أذربيجان تستضيف مهرجان "تكنوفست" في مايو

    ١٧.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٥‎٤]

    باكو، 17 يناير (أذرتاج)

    سيعقد في أذربيجان في هذا العام مهرجان "تكنوفست" أكبر مهرجان الطيران والمجال الفضائي والتكنولوجيا في العالم.

    أفادت وكالة أذرتاج ان المهرجان سينظم في 29-26 مايو مع مشاركة ممثلين متخصصين في المجالات المشار اليها من البلدان المختلفة.

    يذكر ان اول دورة للمهرجان كانت قد نظمت في تركيا الشقيقة عام 2018.

    قد بدأ التسجيل للمسابقات المزمع تنظيمها في إطار "تكنوفست أذربيجان". يمكن الحصول على معلومات مفصلة في موقع www.teknofest.az .

    ستكون المسابقات في مواضيع التكنولوجيا الخضراء والطائرات دون طيار والمسيرات.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تستضيف مهرجان "تكنوفست" في مايو
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