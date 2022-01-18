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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٨.٠١.٢٠٢٢ [١٠:٣٨]

    باكو، 18 يناير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 18 يناير كانون الثاني اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0163

    أورو EUR 1 1.9383

    دولار أسترالي AUD 1 1.2229

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6565

    ريال برازيلي BRL 1 0.3078

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1102

    كرون دنماركي DKK 1 0.2604

    لاري جورجي GEL 1 0.5514

    روبي هندي INR 1 0.0229

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2182

    دولار كندا CAD 1 1.358

    دينار الكويت KWD 1 5.6258

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.4065

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0836

    جنيه مصري EGP 1 0.108

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0944

    كرون النرويج NOK 1 0.1946

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4285

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0223

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3934

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2612

    ريال السعودية SAR 1 0.4531

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1509

    دولار تايوان TWD 1 0.0617

    ليرة تركيا TRY 1 0.1263

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0601

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1523

    كرون التشيك CZK 1 0.0793

    يوان الصين CNY 1 0.2679

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.3186

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5464

    كرون السويد SEK 1 0.1883

    فرنك سويسرا CHF 1 1.858

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1429

    ليرة لبنان LBP 100 0.1124

    ين اليابان JPY 100 1.4801

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2066

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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