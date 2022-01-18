باكو، 18 يناير، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 18 يناير كانون الثاني اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0163 أورو EUR 1 1.9383 دولار أسترالي AUD 1 1.2229 روبل بيلاروس BYN 1 0.6565 ريال برازيلي BRL 1 0.3078 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1102 كرون دنماركي DKK 1 0.2604 لاري جورجي GEL 1 0.5514 روبي هندي INR 1 0.0229 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2182 دولار كندا CAD 1 1.358 دينار الكويت KWD 1 5.6258 رينجيت ماليزي MYR 1 0.4065 بيسو المكسيك MXN 1 0.0836 جنيه مصري EGP 1 0.108 لاي مولدوفا MDL 1 0.0944 كرون النرويج NOK 1 0.1946 زلوتي بولندا PLN 1 0.4285 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0223 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3934 دولار سنغافورة SGD 1 1.2612 ريال السعودية SAR 1 0.4531 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1509 دولار تايوان TWD 1 0.0617 ليرة تركيا TRY 1 0.1263 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0601 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1523 كرون التشيك CZK 1 0.0793 يوان الصين CNY 1 0.2679 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3186 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5464 كرون السويد SEK 1 0.1883 فرنك سويسرا CHF 1 1.858 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1429 ليرة لبنان LBP 100 0.1124 ين اليابان JPY 100 1.4801 بيسو تشيلي CLP 100 0.2066 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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