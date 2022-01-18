البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 18 يناير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 18 يناير كانون الثاني اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0163
أورو EUR 1 1.9383
دولار أسترالي AUD 1 1.2229
روبل بيلاروس BYN 1 0.6565
ريال برازيلي BRL 1 0.3078
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1102
كرون دنماركي DKK 1 0.2604
لاري جورجي GEL 1 0.5514
روبي هندي INR 1 0.0229
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2182
دولار كندا CAD 1 1.358
دينار الكويت KWD 1 5.6258
رينجيت ماليزي MYR 1 0.4065
بيسو المكسيك MXN 1 0.0836
جنيه مصري EGP 1 0.108
لاي مولدوفا MDL 1 0.0944
كرون النرويج NOK 1 0.1946
زلوتي بولندا PLN 1 0.4285
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0223
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3934
دولار سنغافورة SGD 1 1.2612
ريال السعودية SAR 1 0.4531
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1509
دولار تايوان TWD 1 0.0617
ليرة تركيا TRY 1 0.1263
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0601
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1523
كرون التشيك CZK 1 0.0793
يوان الصين CNY 1 0.2679
جنيه إنكلترا GBP 1 2.3186
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5464
كرون السويد SEK 1 0.1883
فرنك سويسرا CHF 1 1.858
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1429
ليرة لبنان LBP 100 0.1124
ين اليابان JPY 100 1.4801
بيسو تشيلي CLP 100 0.2066
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119
ريال إيران IRR 100 0.004
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