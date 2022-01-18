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    أذربيجان: 359 إصابة و8 وفيات من كورونا في 17 يناير

    ١٨.٠١.٢٠٢٢ [١١:٠٥‎]

    باكو، 18 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

    سجلت إصابة 359 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 263 مصاب هذا المرض وتوفي 8 مصابين بالفيروس خلال 17 يناير.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 626 ألف و85 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 608 ألف و777 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 8 آلاف و529 مريض منهم ويستمر علاج 8 آلاف و779 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 4 آلاف و261 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و10 آلاف و761 فحص طبي.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: 359 إصابة و8 وفيات من كورونا في 17 يناير
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