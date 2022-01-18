أذربيجان: تطعيم 11 مليونا و672 ألف و89 جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

باكو، 18 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 6 جرعات من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 17 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن شخصين تلقا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و4 أشخاص ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 11 مليونا و672 ألف و89 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و200 ألف و330 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و714 ألف و478 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليون و757 ألف و281 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.