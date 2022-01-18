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    سعر النفط الأذربيجاني يقترب من 90 دولار

    ١٨.٠١.٢٠٢٢ [١١:٤٠]

    باكو، 18 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

    ارتفع سعر برميل النفط الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 89.84 دولار بعد ارتفاعه 0.72 دولار.

    يذكر ان أقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني وصل الى 89.12 دولار في 15 يناير من العام الجاري.

     

    AZERTAG.AZ :سعر النفط الأذربيجاني يقترب من 90 دولار
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