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    سياسة


    وزير الخارجية الاذربيجاني يقوم بزيارة عمل الى النمسا

    ١٨.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٢٤]

    باكو، 18 يناير (أذرتاج)

    يقوم وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف بزيارة عمل الى النمسا في 18 يناير.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوزير سيشارك اثناء الزيارة في حفل افتتاح منتدى التعاون الأمني لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي الذي سيقام تحت إشراف أذربيجان.

    من المقرر ان يعقد لقاءات ثنائية مع كبار مسئولين لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي والنمسا.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية الاذربيجاني يقوم بزيارة عمل الى النمسا
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