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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح تمثال الحاج زين العبدين تقييف في باكو

    ١٨.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٢٦]

    باكو، 18 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في حفل افتتاح تمثال المحسن الأذربيجاني الشهير الحاج زين العبدين تقييف في باكو.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح تمثال الحاج زين العبدين تقييف في باكو
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    الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح تمثال الحاج زين العبدين تقييف في باكو الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح تمثال الحاج زين العبدين تقييف في باكو الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح تمثال الحاج زين العبدين تقييف في باكو الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح تمثال الحاج زين العبدين تقييف في باكو الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح تمثال الحاج زين العبدين تقييف في باكو الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح تمثال الحاج زين العبدين تقييف في باكو الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح تمثال الحاج زين العبدين تقييف في باكو الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح تمثال الحاج زين العبدين تقييف في باكو الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح تمثال الحاج زين العبدين تقييف في باكو الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح تمثال الحاج زين العبدين تقييف في باكو الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح تمثال الحاج زين العبدين تقييف في باكو الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح تمثال الحاج زين العبدين تقييف في باكو الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح تمثال الحاج زين العبدين تقييف في باكو الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح تمثال الحاج زين العبدين تقييف في باكو الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح تمثال الحاج زين العبدين تقييف في باكو الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح تمثال الحاج زين العبدين تقييف في باكو الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح تمثال الحاج زين العبدين تقييف في باكو الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح تمثال الحاج زين العبدين تقييف في باكو الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح تمثال الحاج زين العبدين تقييف في باكو الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح تمثال الحاج زين العبدين تقييف في باكو الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح تمثال الحاج زين العبدين تقييف في باكو