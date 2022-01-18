الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح تمثال الحاج زين العبدين تقييف في باكو
AzerTAg.az
١٨.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٢٦]
باكو، 18 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في حفل افتتاح تمثال المحسن الأذربيجاني الشهير الحاج زين العبدين تقييف في باكو.
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