باكو، 18 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج) شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في حفل افتتاح تمثال المحسن الأذربيجاني الشهير الحاج زين العبدين تقييف في باكو.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح تمثال الحاج زين العبدين تقييف في باكو

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