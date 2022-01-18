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    سياسة


    رئيس الوزراء يلتقي رئيس برلمان الجبل الأسود

    ١٨.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٣٦]

    باكو، 18 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    التقى رئيس الوزراء الاذربيجاني علي أسدوف في 17 يناير مع رئيس برلمان الجبل الأسود أليكسا بيكيتش.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء ان الطرفين اشارا في الاجتماع الى أن العلاقات الودية بين أذربيجان والجبل الأسود تتطور بنجاح في اتجاهات مختلفة واعربا عن ثقتهما في أن زيارة بيكيتش ستعطي دفعة لتوسيع التعاون الثنائي.

    كما تمت مناقشة آفاق توسيع التعاون بين أذربيجان والجبل الأسود في المجالات الاقتصادية والتجارية والإنسانية والثقافية والسياحية وغيرها.

    AZERTAG.AZ :رئيس الوزراء يلتقي رئيس برلمان الجبل الأسود
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    رئيس الوزراء يلتقي رئيس برلمان الجبل الأسود