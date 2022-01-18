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    تجاوز سعر نفط "برنت" 87 دولار

    ١٨.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٥‎٧]

    باكو، 18 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

    ارتفع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 87.39 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعه 0.91 دولار وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 85.01 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه قدر 1.19 دولارا.

    AZERTAG.AZ :تجاوز سعر نفط "برنت" 87 دولار
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