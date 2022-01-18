  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    روسيا ترفع رسوم تصدير النفط ابتداء من 1 فبراير

    ١٨.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٣٢]

    باكو، 18 يناير (أذرتاج)

    قالت وزارة المالية الروسية إن رسوم تصدير النفط الخام سترتفع إلى 47.7 دولار للطن اعتبارا من أول فبراير بعد زيادتها دولار واحد.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة انباء تاس الروسية ان متوسط رسوم تصدير النفط من نوع "اورالز" كانت 77.1 دولار لبرميل او 563.3 دولار لطن في فترة من 15 ديسمبر العام الماضي الى 14 يناير الحالي.

    يذكر ان رسوم تصدير النفط تشكل حاليا 46.7 دولار لطن واحد.

     

    AZERTAG.AZ :روسيا ترفع رسوم تصدير النفط ابتداء من 1 فبراير
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٥‎٧]
    تجاوز سعر نفط "برنت" 87 دولار
    ١٨.٠١.٢٠٢٢ [١١:٤٠]
    سعر النفط الأذربيجاني يقترب من 90 دولار
    ١٧.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٠٤]
    ارتفاع سعر برميل النفط
    ١٥‎.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٠٧]
    سعر النفط الأذربيجاني يحقق رقما قياسيا جديدا في العام الجاري
    روسيا ترفع رسوم تصدير النفط ابتداء من 1 فبراير