روسيا ترفع رسوم تصدير النفط ابتداء من 1 فبراير
AzerTAg.az
١٨.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٣٢]
باكو، 18 يناير (أذرتاج)
قالت وزارة المالية الروسية إن رسوم تصدير النفط الخام سترتفع إلى 47.7 دولار للطن اعتبارا من أول فبراير بعد زيادتها دولار واحد.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة انباء تاس الروسية ان متوسط رسوم تصدير النفط من نوع "اورالز" كانت 77.1 دولار لبرميل او 563.3 دولار لطن في فترة من 15 ديسمبر العام الماضي الى 14 يناير الحالي.
يذكر ان رسوم تصدير النفط تشكل حاليا 46.7 دولار لطن واحد.
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