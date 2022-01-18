تدشين منشآت عسكرية جديدة في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني

باكو، 18 يناير (أذرتاج)

قالت وزارة الدفاع ان نائب الوزير الجنرال نظام عثمانوف شارك في حفل افتتاح منشأة عسكرية جديدة في محافظة فضولي.

توجد في المنشأة العسكرية غرفة للأسلحة والذخائر ومطعم ومطبخ ومستودعات الأغذية والاشياء وحمامات ونظام التدفئة.

تم تركيب أجهزة توليد الطاقة الكهربائية. الى جانب ذلك، أنشئت محطة للسيارات وميدان للرياضة وملعب صغير.

بعد ذلك، شارك عثمانوف في افتتاح مبنى مقر جديد لوحدة مستودع الأغذية المركزي.