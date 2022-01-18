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    ميكائيل جباروف: زيادة حجم الإيرادات الضريبية في عام 2021 بنسبة 15.5 %

    ١٨.٠١.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٤]

    باكو، 18 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

    بلغ حجم الإيرادات الضريبية 8.5 مليار مانات في عام 2021 بعد ارتفاعه بنسبة 15.5 في المائة وتحققت التوقعات عند 117.7 في المائة.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف.

    قال الوزير إن حجم الإيرادات الضريبية في القطاع غير النفطي ارتفع بنسبة 13.5 في المائة لتصل إلى 6.4 مليار مانات وتحققت التوقعات عند 112.2 في المائة.

     

    AZERTAG.AZ :ميكائيل جباروف: زيادة حجم الإيرادات الضريبية في عام 2021 بنسبة 15.5 %
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