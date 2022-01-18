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    إنشاء 90 % من شبكة مياه الشرب الرئيسية في بلدة سوقوفوشان وقرية تاليش في الأراضي المحررة

    ١٨.٠١.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٢]

    باكو، 18 يناير (أذرتاج)

    تواصل مؤسسة "اذرصو" الحكومية للموارد المائية اعمال إعادة تأهيل وبناء شبكة التموين بالمياه في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني. تجرى هذه الاعمال في بلدة سوقوفوشان وقرية تاليش المحررتين في محافظة تارتار.

    كانت قد حفرت في كلتا المنطقتين السكنيتين آبار ارتوازية، لكن جعلوها غير صالحة أيام الاحتلال الأرميني. حاليا عمل خبراء "اذرصو" في المنطقة وقاموا بتقييم حالة هذه الآبار وقرروا إعادة تأهيلها. لهذا الغرض، سيتم تركيب جهاز توليد الطاقة الكهربائية وجهاز الضخ في كل بئر ارتوازية في سوقوفوشان وتاليش. يتم مد خط انابيب ماء الشرب بطول اجمالي 3 كيلومترات فيهما. استكملت 90 في المائة من اعمال بناء خط مياه الشرب فيهما.

     

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