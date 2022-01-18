شكاوى أذربيجان إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد أرمينيا على وشك التنفيذ

باكو، 18 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

إن الشكاوى التي قدمتها أذربيجان إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الهجمات الأرمينية التي استهدفت المدنيين خلال حرب قاراباغ الثانية على وشك التنفيذ. وسيتم تقديم موقف الجانب الأذربيجاني بهذا الصدد إلى المحكمة الأوروبية في الشهر المقبل.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها نائب رئيس المحكمة العليا جنكيز عسكروف في مقابلة مع الصحفيين يوم 18 يناير.

وقال عسكروف إن أذربيجان لقد قدمت الشكاوى الى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد الجرائم التي ارتكبها الأرمن خلال حرب قاراباغ الأولى والمعارك في شهر أبريل والحرب الوطنية (حرب قاراباغ الثانية). تعد الحكومة الأذربيجانية مثل هذه الشكاوى منذ عام 2005 وقدمت الى المحكمة الأوروبية. من بين هذه الشكاوى نداءات من المواطنين الأذربيجانيين بشأن اللاجئين والمشردين من أراضيهم الأصلية والأضرار التي لحقت بممتلكاتهم.