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    إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات طاقة الرياح

    ١٨.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٣٦]

    باكو، 18 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

    أنتجت محطات طاقة الرياح الناشطة على نطاق الجمهورية خلال شهر ديسمبر من العام الجاري 7.9 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم توليد 3.2 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية في محطات الطاقة الشمسية في البلاد خلال الشهر الماضي.

     

    AZERTAG.AZ :إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات طاقة الرياح
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    إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات طاقة الرياح